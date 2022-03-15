Оккупанты сбежали из Бучи, оставив после себя военную технику во дворах. Видео
Российские оккупанты сбежали из города Буча, оставив после себя военную технику чуть ли не в каждом дворе
Об этом сообщают на официальном Telegram-канале Госпогранслужбы.
В Киевской области российские оккупанты покинули территорию города Буча. После себя россияне оставили пустые танки и бронетранспортеры прямо во дворах мирных жителей.
- "С 5 марта Буча фактически оккупирована и блокирована россиянами, некоторые горожане не знают об эвакуации", - депутат горсовета.
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