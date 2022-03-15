Global Львов Главная
ru ua
Global Львов Главная
Война с Россией: хроника
Главная война с Россией Оккупанты сбежали из Бучи, оставив после себя военную технику во дворах. Видео

Оккупанты сбежали из Бучи, оставив после себя военную технику во дворах. Видео

15 мартa, 2022 вторник
19:29
война с Россией

Российские оккупанты сбежали из города Буча, оставив после себя военную технику чуть ли не в каждом дворе

Об этом сообщают на официальном Telegram-канале Госпогранслужбы.

В Киевской области российские оккупанты покинули территорию города Буча. После себя россияне оставили пустые танки и бронетранспортеры прямо во дворах мирных жителей.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Новости
Буча
Читайте также:
Ілон Маск
14 мартa, 2022 понедельник
Илон Маск вызвал Путина на поединок
Александр Лукашенко
4 мартa, 2022 пятница
Отказ от нейтралитета и освобождение президента от ответственности: Лукашенко подписал решение об изменении Конституции Беларуси
15 мартa, 2022 вторник
Орки испугались 2,5 тыс. единиц стрелкового оружия на руках у горожан и сбежали из Конотопа, – Семенихин о переговорах с российскими оккупантами
Киев
+3°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 29.25
    Покупка 29.25
    Продажа 30.2
  • EUR
    Покупка 32.3
    Продажа 33.45
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, вторник
15 мартa
20:04
Столтенберг назначил экстренный саммит лидеров стран НАТО на 24 марта
19:51
Эксклюзив
Сейчас ситуация с военной точки зрения стабильна и в пользу Украине, – руководитель Центра военно-правовых исследований
19:48
"Его заявления – личный грех": 15 епархий УПЦ (МП) перестали поминать патриарха РПЦ Кирилла
19:43
Главная цель нападения России – это уничтожить украинский народ, – Зеленский
19:36
Канада
РФ ввела санкции против премьера Канады и еще 313 чиновников
19:27
Зеленский: мы говорим, дайте нам самолеты, а в ответ только слышим "вот-вот, уже скоро"
19:25
Новая налоговая система в Украине заработает уже на этой неделе, - Шмыгаль
19:23
Оккупанты под Черниговом расстреляли трех подростков из БМП, - Денисова
19:15
Эксклюзив
Павел Климкин
"Ядерный зонтик" Украине необходимо образовывать со Штатами, – Климкин
18:55
Россия выходит из Совета Европы
18:53
"Считаем приостановку безвиза для граждан Украины недружественным шагом": Ермак отреагировал на решение Израиля
18:33
Эксклюзив
Наша артиллерия уничтожила 15 вертолетов оккупанта, ВСУ отбивают населенные пункты, - Костенко о ситуации в Николаевской области
18:30
В России призывают потерявших работу блоггеров трудоустраиваться уборщиками
18:23
Несмотря на заявления оккупантов: "Точку-У" по Донецке запустила Россия, - СИТ
18:23
Эксклюзив
Это не хаотические обстрелы, а планомерное уничтожение украинской нации, - Кузик
18:17
На Херсонщине исчезли уже два журналиста: родные рассказали подробности
18:12
Fox News подтвердил смерть корреспондента в Украине. Вместе с ним погибла украинская журналистка
18:11
НАТО
Украина примет участие во встрече министров обороны стран НАТО 16 марта
18:10
Эксклюзив
"С 5 марта Буча фактически оккупирована и блокирована россиянами, некоторые горожане не знают об эвакуации", - депутат горсовета
18:07
Эксклюзив
ВСУ
"Оккупанты ищут людей среди местных для работы в оккупационных силовых органах", - депутат Херсонского горсовета о ситуации в городе
17:54
АЗС
В ближайшее время горючее должно подешеветь, - Госспецсвязь
17:53
В Киеве в результате обстрелов загорелась многоэтажка: три человека погибли, пятеро получили травмы
17:46
Рада определила обстоятельства, освобождающие от военной службы
17:43
Байден путин
Россия ввела персональные санкции против Байдена и сотрудников его администрации
17:29
Илья Кива
Киву лишили мандата народного депутата
17:26
grn
Выплата стипендий, зарплаты учителям, места жительства: Рада приняла законопроект о госгарантиях для педагогов и получающих образование
17:25
На Мальорке арестовали яхту российского олигарха, которую раньше затопил украинский моряк
17:15
Лукашенко заявил, что по Беларуси ударили ракетой, но вступать в войну они не будут, потому что им "нечего там делать"
17:07
В Луганской области ВСУ уничтожили российские танки и БМП вместе с экипажами, - Генштаб ВСУ
17:07
Алексей Данилов
Украина должна вступить в оборонный союз со страной, имеющей ядерное оружие, - Данилов
17:05
Колонна российской техники убегает от Николаева в Херсон, – глава ОВА
16:57
Всемирно известный производитель шин Michelin прекращает работу в России
16:57
"Каждый путь в Украине – это европейский путь": премьер Словении по случаю визита в Киев
16:52
Украинская артиллерия уничтожила 5 российских "Градов"
16:49
Канада
Канада ввела санкции против российских чиновников из-за их содействия войне РФ против Украины
16:41
Герой Украины, командующий ООС Александр Павлюк стал главой Киевской ОВА
16:38
"Революционное решение": Парламент поддержал правительственный проект налоговой реформы, - Шмыгаль
16:38
Разведка опубликовала имена военных зенитно-ракетного полка РФ, обстреливающих украинские города
16:28
Обстрел телебашни в Ровно: число погибших выросло до 20 человек
16:26
Возможно обострение, - Кличко о комендантском часе в Киеве и области на 1,5 суток
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу adv@espreso.tv. Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV