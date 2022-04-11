Оккупанты с целью взятия Мариуполя могут применить фосфорные бомбы в Донецкой области, - британская разведка

Об этом сообщает Министерство обороны Великобритании.



Существует информация о вероятности применения россиянами запрещенного фосфорного оружия на территории Донбасса.



Как сообщает британская разведка, кафиры могут предварительно обстрелять Донецкую область фосфором, чтобы увеличить свои шансы на взятие Мариуполя.

По мнению капитана ВМС США, Россия в ближайшее время может нанести сильные удары по Днепру и Одессе с целью разделения Украины.

Кроме того, Минобороны Британии информирует, что в Донецкой и Луганской областях украинские войска отразили несколько вражеских нападений, в результате которых были уничтожены российские танки, машины и артиллерийская техника.Британская разведка также отмечает, что постоянное использование россиянами неуправляемых бомб уменьшает точность попадания при нанесении ударов. Однако это может обернуться огромнойколичеством жертв среди гражданского населения.