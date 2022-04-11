Оккупанты с целью взятия Мариуполя могут применить фосфорные бомбы в Донецкой области, - британская разведка
Российские оккупнаты с целью взятия Мариуполя могут прибегнуть к применению фосфорных бомб в Донецкой области
Об этом сообщает Министерство обороны Великобритании.
Существует информация о вероятности применения россиянами запрещенного фосфорного оружия на территории Донбасса.
Как сообщает британская разведка, кафиры могут предварительно обстрелять Донецкую область фосфором, чтобы увеличить свои шансы на взятие Мариуполя.
Кроме того, Минобороны Британии информирует, что в Донецкой и Луганской областях украинские войска отразили несколько вражеских нападений, в результате которых были уничтожены российские танки, машины и артиллерийская техника.
Британская разведка также отмечает, что постоянное использование россиянами неуправляемых бомб уменьшает точность попадания при нанесении ударов. Однако это может обернуться огромной
количеством жертв среди гражданского населения.
- По мнению капитана ВМС США, Россия в ближайшее время может нанести сильные удары по Днепру и Одессе с целью разделения Украины.
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