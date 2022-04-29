Оккупанты с территории РФ выпустили 30 мин по Сумщине
29 апреля российские войска в очередной раз со своей территории обстреляли Сумскую область
Об этом сообщает Госпогранслужба в Telegram.
"Пограничники зафиксировали прилеты более тридцати минометных мин, выпущенных со стороны российской деревни Городище", - говорится в сообщении.
Там добавили, что россияне стреляли по развилке между тремя селами Шосткинского района Сумской области.
"Во время другого обстрела рашистов мины рвались на окраины одного из этих сел", - отметили в ГПСУ.
- 23 апреля оккупанты проводили воздушную разведку в Сумской области, ОВА предупреждала об угрозе ракетных ударов.
- В Сумской области на границе с РФ продолжались обстрелы .
- 23 апреля в Сумской области российские обстрелы повредили психоневрологический интернат в Атинском и территории частных домов в Бояро-Лежачах.
- В ночь на 24 апреля Россия обстреляла Сумщину из минометов и тяжелой артиллерии .
- 25 апреля РФ провела провокационный обстрел Белопольской ОТГ Сумской области со своей территории.
- 26 апреля российские военные обстреляли Эсманьскую общину Сумской области с территории РФ из минометов.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
31.05
Покупка 31.05Продажа 32.05
-
EUR
Покупка 32.53Продажа 33.64
- Актуальное
- Важное