Оккупанты с территории РФ выпустили 30 мин по Сумщине

Об этом сообщает Госпогранслужба в Telegram.



"Пограничники зафиксировали прилеты более тридцати минометных мин, выпущенных со стороны российской деревни Городище", - говорится в сообщении.



Там добавили, что россияне стреляли по развилке между тремя селами Шосткинского района Сумской области.



"Во время другого обстрела рашистов мины рвались на окраины одного из этих сел", - отметили в ГПСУ.

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