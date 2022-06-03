Оккупанты с территории РФ около 20 раз обстреляли Сумщину
Вечером 2 июня россияне со своей территории около 20 раз обстреляли Сумщину из минометов
Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий в телеграме .
"2 июня, после 17 часов, россияне со своей территории начали вести огонь из минометов по территории Миропольской громады, Сумской район. Около 20 прилетов", - отметил он.
По словам Дмитрия Живицкого, в результате обстрелов нет жертв и разрушений.
- 2 июня оккупанты нанесли ракетные удары по Сумщине, в результате чего по меньшей мере три человека получили ранения.
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