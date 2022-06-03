Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий в телеграме .

"2 июня, после 17 часов, россияне со своей территории начали вести огонь из минометов по территории Миропольской громады, Сумской район. Около 20 прилетов", - отметил он.

По словам Дмитрия Живицкого, в результате обстрелов нет жертв и разрушений.

2 июня оккупанты нанесли ракетные удары по Сумщине, в результате чего по меньшей мере три человека получили ранения.

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