Оккупанты с территории РФ обстреляли запрещенными снарядам Ахтырский район Сумской области, - председатель ОВА

Об этом передает глава Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий.

"К сожалению, сегодня (14 апреля, - ред.) российские террористические фашистские войска за последние 10 дней впервые обстреляли территорию Сумской области. Они били по Ахтырскому району. Это Великописаревская община, это село Поповка", - сказал он.

По словам Живицкого, российские войска применили при обстреле тяжелую артиллерию с запрещенными международными правилами снарядами.

Он добавил, что в указанных населенных пунктах были повреждены частные дома. Атака была произведена с территории РФ.

На 8 апреля Сумская область была свободна от российских военных.



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