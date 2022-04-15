Оккупанты с территории РФ обстреляли запрещенными снарядам Ахтырский район Сумской области, - председатель ОВА
Впервые за десять дней россияне обстреляли несколько общин в Ахтырском районе Сумской области с тяжелой артиллерии, используя запрещенные снаряды
Об этом передает глава Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий.
"К сожалению, сегодня (14 апреля, - ред.) российские террористические фашистские войска за последние 10 дней впервые обстреляли территорию Сумской области. Они били по Ахтырскому району. Это Великописаревская община, это село Поповка", - сказал он.
По словам Живицкого, российские войска применили при обстреле тяжелую артиллерию с запрещенными международными правилами снарядами.
Он добавил, что в указанных населенных пунктах были повреждены частные дома. Атака была произведена с территории РФ.
- На 8 апреля Сумская область была свободна от российских военных.
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