Об этом сообщила ГСЧС в телеграмме .

"Рашисты нанесли артиллерийский удар по Сумщине со стороны российского населенного пункта Теткино. Огонь велся ориентировочно с САУ (самоходных артиллерийских установок, - ред.), насчитано около двух десятков выстрелов", - говорится в заявлении.

Снаряды разорвались на окраине населенного пункта Белопольского городского объединенного территориального общества, в результате чего погиб гражданский человек и пострадали частные дома.

Глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий в телеграмме уточнил, что оккупанты обстреляли село Новые Вырки.

"Сегодня утром обстрелы с территории России были снова. Около 20 прилетов из тяжелой артиллерии по территории с. Новые Вырки Сумского района. Обстрел продолжался в период с 06.00-06.30", - уточнил в телеграмме глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.

10 мая в ряде городов Сумщиныраздались взрывы .

10 мая Россия обстреляла приграничные районы Сумщины и Черниговщины.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb