Оккупанты с территории РФ обстреляли из артиллерии Сумщину: погиб человек, повреждены дома
Утром 12 мая оккупанты обстреляли из артиллерии Белопольскую общину на Сумщине, в результате чего погиб человек и повреждены частные дома
Об этом сообщила ГСЧС в телеграмме .
"Рашисты нанесли артиллерийский удар по Сумщине со стороны российского населенного пункта Теткино. Огонь велся ориентировочно с САУ (самоходных артиллерийских установок, - ред.), насчитано около двух десятков выстрелов", - говорится в заявлении.
Снаряды разорвались на окраине населенного пункта Белопольского городского объединенного территориального общества, в результате чего погиб гражданский человек и пострадали частные дома.
"Сегодня утром обстрелы с территории России были снова. Около 20 прилетов из тяжелой артиллерии по территории с. Новые Вырки Сумского района. Обстрел продолжался в период с 06.00-06.30", - уточнил в телеграмме глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.
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