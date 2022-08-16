Об этом сообщает в вечерней сводке Генштаб ВСУ .

Российские оккупанты продолжают сосредоточивать силы на установлении полного контроля в Луганской и Донецкой областях. Также пытаются удержать временно захваченные районы Херсонской и частей Харьковской, Запорожской и Николаевской областей.

Продолжаются ракетные и авиаудары по гражданским объектам Украины.

На Волынском и Полесском направлениях наступательных группировок не обнаружено, однако угроза ударов из Беларуси остается.

На Северском направлении враг вел артиллерийский огонь у Каменской Слободы на Черниговщине, а также Сварково на Сумщине. Российские БПЛА ведут разведку.

На Харьковском направлении рашисты били в районах Одноробовки, Сосновки, Дуванки, Дементиевки, Питомника, Русской и Черкасской Лозовой, Черкасских Тишек, Петровки, Верхнего Салтова, Мосьпаново, Ивановки, Коробочкино и Чепельского. Нанесли авиаудары вблизи Верхнего Салтова, Гусаровки и Сосновки.

Зафиксировано дистанционное минирование около Перемоги и Украинки.

На Славянском направлении захватчики использовали танки, ствольную и ракетную артиллерию по Грушевахе, Краснополью, Вернополью, Мазановке и Долине.

Оккупанты применили зажигательные боеприпасы вблизи Новой Дмитровки и Дибровного.

У Мазановки враг пытался наступать, но наши защитники дали отпор, рашисты отступили.

На Донецком направлении основные усилия врага – на проведении наступления и штурма на Краматорском, Бахмутском и Авдеевском направлениях.

На Краматорском направлении оккупанты обстреляли из ствольной и реактивной артиллерии районы населенных пунктов Краматорск, Верхнекаменское, Григоровка, Переездное и Раздоловка. У Ивано-Дарьевки при поддержке авиации враг провел безуспешные штурмовые действия.

На Бахмутском направлении зафиксированы обстрелы военной и гражданской инфраструктуры в районах Константиновки, Соледара, Шумов, Яковлевки и Майорска. Пытался провести разведку в бою под Вершиной. Наступательные и штурмовые действия оккупантов в Соледарском, Зайцево, Майорском районах завершились потерями и отводом.

На Авдеевском направлении враг, кроме обстрелов вблизи Авдеевки, Красногоровки, Александрополя, Водяного, Опытного, Новокалиново и Новобахмутовки, совершил авиаудар вблизи Марьинки. Вел наступление в районе Невельского, боевые действия продолжаются.

На Новопавловском и Запорожском направлениях зафиксированы артиллерийские обстрелы вблизи Владимировки, Новоукраинки, Павловки, Угледара, Новоселки, Чаривного, Времевки, Каменского, Дорожнянки и Новополя.

Враг нанес авиаудары вблизи Новоандреевки, Павловки и Полтавки. Проводит наступление у Новомихайловки, боевые действия продолжаются.

На Южнобужском направлении основные усилия сосредоточены на препятствовании наступлению ВСУ и проведению воздушной разведки.

Враг продолжает обстрелы из танков, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Степная Долина, Новая Заря, Прибужское, Шевченково, Киселевка, Благодатное, Широкое, Кобзарцы, Андреевка, Добрянка, Осокоровка, Потемкино, Трудолюбовка, Великая Костромка и Червоногригоровка.

Оккупанты нанесли авиаудары по районам Посад-Покровское, Белая Криница и Лозовое. Попытка наступательного боя под Новогригоровкой завершилась значительными потерями и бегством для них.

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