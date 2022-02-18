Оккупанты с начала суток 45 раз стреляли по Объединенным силам, под обстрел попал гумконвой ООН

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС .



Оккупанты обстреляли Болотене, Новогнатовку и Старый Айдар из артиллерии калибра 122 мм.



Четыре раза Старогнатовка - из минометов калибра 120 мм и крупнокалиберных пулеметов, станковых противотанковых гранатометов.



Чермалик – из автоматических станковых гранатометов.



Дважды Песчаное – из минометов калибра 120 мм.



Южное — из минометов калибра 120 мм и станковых противотанковых гранатометов.



Шумы, Водяное, Опытное, Гнутовое - из минометов калибра 82 мм.



Невельское – из минометов калибра 120 мм и 82 мм.



Дважды Светлодарск – из минометов калибра 120 мм.



Семь раз Луганское – из минометов калибра 120 мм и 82 мм., крупнокалиберных пулеметов, станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.



Верхнеторецкое – из минометов калибра 120 мм, вооружения БМП-2, станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов, автоматических станковых гранатометов.



Трижды Нью-Йорк – из минометов калибра 120 мм, крупнокалиберных пулеметов, станковых противотанковых гранатометов, автоматических станковых гранатометов.



Нижнетеплое и Мироновский – из станковых противотанковых гранатометов.



Троицкое – из минометов калибра 82 мм и автоматических станковых гранатометов.



Трижды Гранитное – из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм и 82 мм.



Попасную – из минометов калибра 120 мм.



Красногоровка – из минометов калибра 120 мм, 82 мм.



Артема – из минометов калибра 120 мм., противотанковых ракетных комплексов, станковых противотанковых гранатометов.



Марьинку – из минометов калибра 120 мм и 82 мм.



Дважды Новогригоровка - из минометов калибра 120 мм. и 82 мм., станковых противотанковых гранатометов.



Дважды Новоалександровка - из артиллерии калибра 122 мм и минометов калибра 120 мм.



Потерь среди украинских военных в результате действий врага нет.



ВСУ открывают ответный огонь для прекращения активности противника только в случае угрозы жизни военных.



В штабе ООС отметили, что российские оккупанты размещают артсистемы возле жилых домов и ведут артиллерийский огонь из населенных пунктов.



Благодаря ВСУ рубежи украинских подразделений остались неизменными.







Командование ООС подчеркнуло , что украинские военные придерживаются Минских договоренностей и норм Международного гуманитарного права.



"Следовательно, заявления о якобы обстрелах населенных пунктов со стороны Вооруженных Сил Украины являются откровенной ложью и провокацией, ответственность за которую несет страна-оккупант. Следует отметить, что противник продолжает свои пропагандистские методы ведения информационной войны с целью обвинения Вооруженных Сил Украины в обстрелах граждан" , скрывая этим собственные коварные действия", - отметили в штабе ООС.



Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил, что конвой Красного Креста во время прохождения КПВВ "Счастье" попал под обстрел кафиров.



"Сегодня около 12:00 российские оккупационные войска произвели обстрел КПВВ "Счастье" в Луганской области, где в это время проходил проверку Госпогранслужбы гуманитарный конвой Международного комитета Красного Креста, который двигался с неподконтрольной территории", - написал он.



Обстрел был произведен из крупнокалиберного пулемета (около 50 выстрелов), миномета 82 мм (3 выстрела), гранатомета АГС-17 (10 выстрелов) из Веселой Горы.



" Четыре автомобиля из состава гуманитарного конвоя прошли КПВВ, люди были эвакуированы в укрытие. Восемь автомобилей остались в межпозиционной зоне", - добавил Валерий Залужный.



Потерь среди гражданских и военных ООС нет.



"Этот факт является очередным грубым нарушением российскими оккупационными войсками норм международного гуманитарного права и Минских договоренностей. Личный состав Объединенных сил принимает все меры для защиты мирных жителей", - подчеркнул он.



Позже стало известно, что это были автомобили не Красного Креста, а колонна с гуманитарной помощью от представителей Управления Верховного Комиссара ООН по делам беженцев.



В ГСЧС сообщили, что 18 февраля примерно с 12:00 до 12:09 кафиры обстреляли Счастье.

Осколки повредили здание и водоотлив пожарно-спасательной части.



Информации по поводу жертв и пострадавших среди гражданских нет.



В деревне Артема снаряд попал в жилой дом. Пострадавших и погибших нет. В ГСЧС сообщили, что 18 февраля примерно с 12:00 до 12:09 кафиры обстреляли Счастье.Осколки повредили здание и водоотлив пожарно-спасательной части.Информации по поводу жертв и пострадавших среди гражданских нет.В деревне Артема снаряд попал в жилой дом. Пострадавших и погибших нет.

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