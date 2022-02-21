Оккупанты с начала суток 21 раз нарушили "режим тишины" на Донбассе: обстреляли Станицу Луганскую и ранили украинского бойца
По состоянию на 12:00 21 февраля оккупанты в ООС произвели 21 обстрел, 20 из которых – из запрещенного Минскими договоренностями вооружения
Об этом заявили в пресс-службе штаба, передает Укринформ.
Оккупанты применяют артиллерийские системы калибров 152 и 122 мм, минометы 120 мм и 82 мм. Также они используют БПЛА для сброса ВОГ-17, противотанковые ракетные комплексы, крупнокалиберные пулеметы, гранатометы разных систем.
В течение 21 февраля российские наемники около часа вели огонь по Станице Луганской, выпустив 140 артиллерийских снарядов калибра 122 мм. Один украинский военный получил боевую травму. В настоящее время он находится в удовлетворительном состоянии.
В штабе ООС отметили, что ВСУ не обстреливают гражданскую инфраструктуру в то время, как кафиры специально размещают артиллерийские системы в населенных пунктах. Также враг распространяет дезинформацию для дискредитации ВСУ. Оккупанты подрывают гражданскую инфраструктуру, хаотически обстреливают населенные пункты и проводят провокации для нагнетания ситуации. Силы ООС правильно реагируют на опасность со стороны неприятеля.
Также в штабе ООС отметили, что с 17 февраля, когда обострилась российская агрессия, со стороны ОРДЛО начали обстреливать гражданскую инфраструктуру из запрещенного Минскими соглашениями оружия.
"Только за период с 9:00 до 12:00 21 февраля в районе проведения ООС российско-оккупационными войсками было совершено 10 обстрелов по гражданской инфраструктуре в таких населенных пунктах: Гнутово, Авдеевка, Врубовка, Станица Луганская, Новолуганское, Лопаскино, Счастье".
Повреждения гражданской инфраструктуры нет. Раненых и погибших среди гражданского населения – тоже.
"В целом за последние 5 суток было зафиксировано 104 обстрела гражданских объектов в населенных пунктах Донецкой и Луганской областей, в результате чего повреждены 44 гражданских дома, разрушены четыре учебных заведения, повреждены два автомобиля и гараж, 5 объектов важной инфраструктуры. Ранены два гражданских лица и получили контузии три гражданских лица", - добавили в штабе ООС.
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