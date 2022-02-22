Оккупанты с начала суток 17 раз срывали "тишину" на Донбассе, повреждены дома мирных жителей, линии электроснабжения и магазин

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС .



Счастье россияне обстреляли из станковых противотанковых гранатометов, станковых автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.



Позиции ВСУ возле Мариуполя – из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм.



Гнутовое – из артиллерии калибра 122 мм и минометов калибра 120 мм.



Широкино – из минометов калибра 120 мм, крупнокалиберных пулеметов.



Дважды Красногоровка – из противотанковых пушек МТ-12.



Лобачево – из артиллерии калибра 122 мм.



Марьинка – из артиллерии калибра 122 мм.



Водяное – из минометов калибра 120 мм.



Кроме того, россияне обстреляли Зайцево, Южное, Новолуганское, Нью-Йорк, Верхнеторецкое, Трехизбенку, Гранитное.



Также кафиры задействовали пушки калибра 152 и 122 мм и минометы калибра 82 мм, стрелковое оружие.



Были повреждены 14 жилых домов в Счастье, Гранитном и Трехизбенке. Уничтожен пешеходный мост между Гранитным и Старомарьинкой. В Трехизбенке повреждены два автомобиля.



Ранения среди гражданских не зафиксированы.



ВСУ помогают мирным жителям устранять последствия обстрелов со стороны россиян и обеспечивают постоянный доступ гуманитарных организаций к ООС, которые помогают уязвимым категориям населения.



Потерь среди украинских военных в результате действий врага нет. Объединенные силы контролируют ситуацию и адекватно реагируют на потенциальные угрозы оккупантов.



Россияне продолжают размещать артиллерийские установки в населенных пунктах для провоцирования ВСУ, однако украинские военные не открывают огонь по гражданской инфраструктуре и мирным жителям.



Оккупанты продолжают обстреливать объекты гражданской инфраструктуры.



За последние 6 суток они 166 раз обстреляли гражданские объекты Донбасса и Луганщины. Были повреждены 63 жилых дома и 4 учебных заведения, 2 автомобиля, гараж, два объекта гражданской инфраструктуры, религиозный объект, магазин.



Один гражданский человек погиб, два получили ранения три – контузии.



СЦКК верифицирует последствия обстрелов и устанавливает нарушение "тишины". В ОБСЕ вместе с нотой направили материалы по 14 таким случаям.



21 февраля в результате повреждения воздушной линии электропередач в "серой" зоне обесточена и остановлена Донецкая фильтровальная станция в Покровском районе. Предварительная причина – последствия боевых действий. Водоснабжение прекращено в Авдеевку и три населенных пункта Покровского района - 29 370 жителей остались без воды. В Авдеевке есть резервуар питьевой воды емкостью 4 тыс. кубических метров. Ее хватит ориентировочно на 4 дня. Воду будут подавать по графику. Для ее подвоза привлекли 3 единицы техники, которая будет находиться в Волновахе и Угледаре. Еще 5 единиц техники есть в резерве.



Криминогенная ситуация в ООС стабильна. В течение 21 февраля полиция проверила 3607 транспортных средств, 3832 человека, 0 человек – на причастность к вооруженным формированиям РФ, а также выявила 37 административных правонарушений и раскрыла 16 преступлений.



Через контрольные пункты въезда-выезда на временно оккупированную территорию отправились 408 человек, а на подконтрольную Украине территорию прибыло 869 человек.



"В порядке реализации комплекса мер безопасности в интересах гражданского населения пиротехнические расчеты ГСЧС Украины из состава Объединенных сил разминировали почти 2 гектара территории и передали на уничтожение 2 взрывоопасных предмета", - отметили в штабе ООС.



Украинские военные продолжают выполнять определенные задачи по отпору и сдерживанию вооруженной агрессии России.

Советник главы МВД Антон Геращенко сообщил, что в Новогнатовке кафиры попали в жилой дом и повредили линию электроснабжения."Новогнативка. Обстрел. Ул. Молодежная 3. Повреждение фасада дома, 8 ворон от предположительно снаряда 122мм, мины 82мм, разрушена ограда, повреждена крыша дома, повреждение линии электроснабжения", - написал он.

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