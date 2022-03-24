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Оккупанты с начала масштабной войны повредили в Киеве 87 жилых домов, 12 школ и 6 детсадов

24 мартa, 2022 четверг
11:27
война с Россией

По состоянию на четверг, 24 марта, оккупанты повредили в Киеве 87 жилых домов, а также 12 школ и 6 детских садов

Об этом сообщает пресс-центр КГГА.

"В Киеве с начала полномасштабного вторжения повреждено 87 жилых домов, 10 частных усадеб, 12 школ и 6 детских садов", – говорится в сообщении.

  • Напомним, 23 марта российские оккупационные войска снова обстреляли украинскую столицу. В результате обстрелов повреждены здания в Святошинском и Шевченковском районах.
  • Добавим, в Киевской области обесточены 491 населенный пункт, 75 остались без газа.
  • Также сообщалось, что в среду, 23 марта, российские оккупанты обстреляли блокпост в городе Славутич Киевской области.

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Киев
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