Оккупанты с крыш подтопленных домов левобережной Херсонщины обстреливают людей, пытающихся выбраться из водной ловушки, - Хлань
Депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань отметил, что оккупанты разместили позиции на крышах подтопленных домов левобережной Херсонщины и обстреливают людей, которые пытаются выбраться из водной ловушки
Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".
"На левом берегу оккупанты не помогают людям, оказавшимся в водной ловушке, и не позволяют помочь не только нашим волонтерам, но и международным организациям. Оккупанты отказали миссии ООН в эвакуации людей с подтопленного левого берега Днепра. Люди остаются один на один", - подчеркнул Хлань.
По словам депутата Херсонского областного совета, на левом берегу Днепра Херсонщины растет количество жертв среди гражданского населения.
"Вчера оккупанты обстреляли три лодки с гражданскими людьми, которые переправлялись с левого берега на правый. Три человека погибли, 10 человек ранены. Оккупанты разместили позиции на высотах и на крышах домов и ведут обстрелы по людям, пытающимся выбраться из водной ловушки", – подчеркнул Хлань.
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