Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".

"На левом берегу оккупанты не помогают людям, оказавшимся в водной ловушке, и не позволяют помочь не только нашим волонтерам, но и международным организациям. Оккупанты отказали миссии ООН в эвакуации людей с подтопленного левого берега Днепра. Люди остаются один на один", - подчеркнул Хлань.

По словам депутата Херсонского областного совета, на левом берегу Днепра Херсонщины растет количество жертв среди гражданского населения.

"Вчера оккупанты обстреляли три лодки с гражданскими людьми, которые переправлялись с левого берега на правый. Три человека погибли, 10 человек ранены. Оккупанты разместили позиции на высотах и на крышах домов и ведут обстрелы по людям, пытающимся выбраться из водной ловушки", – подчеркнул Хлань.