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Оккупанты с крыш подтопленных домов левобережной Херсонщины обстреливают людей, пытающихся выбраться из водной ловушки, - Хлань

12 июня, 2023 понедельник
16:39
Война с Россией

Депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань отметил, что оккупанты разместили позиции на крышах подтопленных домов левобережной Херсонщины и обстреливают людей, которые пытаются выбраться из водной ловушки

Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".

"На левом берегу оккупанты не помогают людям, оказавшимся в водной ловушке, и не позволяют помочь не только нашим волонтерам, но и международным организациям. Оккупанты отказали миссии ООН в эвакуации людей с подтопленного левого берега Днепра. Люди остаются один на один", - подчеркнул Хлань.

По словам депутата Херсонского областного совета, на левом берегу Днепра Херсонщины растет количество жертв среди гражданского населения.

"Вчера оккупанты обстреляли три лодки с гражданскими людьми, которые переправлялись с левого берега на правый. Три человека погибли, 10 человек ранены. Оккупанты разместили позиции на высотах и на крышах домов и ведут обстрелы по людям, пытающимся выбраться из водной ловушки", – подчеркнул Хлань.

  • 6 июня российские оккупационные войска совершили подрыв Каховской ГЭС, она полностью разрушена. В результате трагедии подтопило населенные пункты Херсонской области и сам областной центр , также села и города Николаевской области. Подробное течение событий - здесь. Также больше новостей о ситуации, связанной с подрывом ГЭС, можно найти здесь .
  • Глава Херсонской ОВА Александр Прокудин отметил , что российские оккупанты изолировали Олешки Херсонской области, которые затопило из-за подрыва Каховской ГЭС. Только жители с российским паспортом могут эвакуироваться
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