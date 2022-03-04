Оккупанты с 24 февраля потеряли в войне с Украиной более 9 тыс. военных, 1190 единиц бронетехники, 33 самолета и 105 систем артиллерии, - Генштаб

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.



Кроме того, захватчики потеряли 50 реактивных систем залпового огня, 33 самолета, 37 вертолетов, 404 единицы автомобильной техники, 2 легких скоростных катера, 60 цистерн с горюче-смазочными материалами, 3 беспилотника оперативно-тактического уровня.



"Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий", - отметили в Генштабе ВСУ.

В то же время министр обороны Алексей Резников заявил о более 10 тыс. убитых и раненых оккупантах."По итогам 8 суток потери российской армии превысили 10 тыс. убитыми и ранеными. Подтверждено уничтожение минимум одного российского генерала. Российское общество начинает ощущать и осознавать эти потери. Уничтоженную российскую бронетехнику уже приходится измерять не единицами, а батальонами и бригадами". В ВСУ в качестве трофеев поступило чуть ли не больше танков и бронемашин, чем в последние 8 лет поступало от украинского ОПК. Наши защитники захватили несколько машин со снарядами в РСЗО, которыми российские военные преступники обстреливают наши мирные города", - написал Резников в Facebook.