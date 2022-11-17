Об этом на брифинге 17 ноября сказал заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба ВСУ Алексей Громов.

"С 11 ноября противник нанес 148 ракетных ударов, в том числе 15 ноября 111 ракетных ударов по объектам критической инфраструктуры. Применил 26 дронов-камикадзе по позициям наших войск в районах 5 населенных пунктов и объектах гражданской инфраструктуры", - сказал он.

Громов также сообщил, что во время атаки 17 ноября российские оккупанты применили 16 ракет и 5 беспилотников.

По его словам, украинские защитники за отчетный период уничтожили 102 воздушных целей.

15 ноября россияне поразили ряд областей Украины. Взрывы раздались в Киеве , Львове , Ровно , Харькове и области , Кривом Роге , Житомире и других городах. Во многих областях работала ПВО, в том числе ракета сбита над Сумщиной.

Утром 17 ноября войска РФ обстреляли Днепр , власти информируют о нескольких ударах по инфраструктуре.

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