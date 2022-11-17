Оккупанты с 11 ноября нанесли по Украине 148 ракетных ударов и направили 26 дронов, - Генштаб
С 11 ноября противник нанес 148 ракетных ударов по Украине, больше всего их пришлось на 15 ноября
Об этом на брифинге 17 ноября сказал заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба ВСУ Алексей Громов.
"С 11 ноября противник нанес 148 ракетных ударов, в том числе 15 ноября 111 ракетных ударов по объектам критической инфраструктуры. Применил 26 дронов-камикадзе по позициям наших войск в районах 5 населенных пунктов и объектах гражданской инфраструктуры", - сказал он.
Громов также сообщил, что во время атаки 17 ноября российские оккупанты применили 16 ракет и 5 беспилотников.
По его словам, украинские защитники за отчетный период уничтожили 102 воздушных целей.
- 15 ноября россияне поразили ряд областей Украины. Взрывы раздались в Киеве , Львове , Ровно , Харькове и области , Кривом Роге , Житомире и других городах. Во многих областях работала ПВО, в том числе ракета сбита над Сумщиной.
- Утром 17 ноября войска РФ обстреляли Днепр , власти информируют о нескольких ударах по инфраструктуре.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.94
Покупка 39.94Продажа 40.62
-
EUR
Покупка 40.3Продажа 41.36
- Актуальное
- Важное