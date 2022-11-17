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Оккупанты с 11 ноября нанесли по Украине 148 ракетных ударов и направили 26 дронов, - Генштаб

17 ноября, 2022 четверг
13:07
война с Россией

С 11 ноября противник нанес 148 ракетных ударов по Украине, больше всего их пришлось на 15 ноября

Об этом на брифинге 17 ноября сказал заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба ВСУ Алексей Громов.

"С 11 ноября противник нанес 148 ракетных ударов, в том числе 15 ноября 111 ракетных ударов по объектам критической инфраструктуры. Применил 26 дронов-камикадзе по позициям наших войск в районах 5 населенных пунктов и объектах гражданской инфраструктуры", - сказал он. 

Громов также сообщил, что во время атаки 17 ноября российские оккупанты применили 16 ракет и 5 беспилотников.

По его словам, украинские защитники за отчетный период уничтожили 102 воздушных целей.

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