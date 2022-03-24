Оккупанты руководствуются фашистской логикой: на Луганщине не осталось ни одной больницы, которую бы россияне не обстреляли, - председатель ОВА Гайдай

Глава ОВА рассказал об этом в эфире Еспресо.TV.



"Российские оккупанты руководствуются фашистской логикой. Это люди, которые не умеют воевать, не могут выиграть на поле боя. Поэтому они все уничтожают. Им все равно, что попадает под налеты авиации или обстрелы крылатыми ракетами, артиллерией. На Луганщине не осталось ни одной больницы, которая не попала под обстрел", - отметил Гайдай.



Глава ОВА добавил, что сегодня во время эвакуации людей автобус попал под обстрел - 2 мины легло рядом, полностью иссечен автобус.



"На оккупированной территории Луганской области сейчас паника. Несмотря на российское ТВ, они получают реальную информацию от родственников, знакомых и через Интернет. Они четко различают, где ложь, а где объективная информация. Они также ясно понимают, что за несколько дней никто Киев не взял и что все буксует. А также на оккупированных территориях началась очередная волна мобилизации: просто забирают мужчин, которых видят, записывают в армию и бросают сразу на войну против Украины", - заметил Сергей Гайдай.

Напомним, ранее Сергей Гайдай сообщил, что российские самолеты обстреляли Лисичанск и повредили многие инфраструктуры и жилые дома.