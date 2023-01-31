Оккупанты роют окопы вокруг Бердянского аэропорта - в 100 километрах от линии фронта, - Федоров
Военные РФ возводят "оборонные линии" и устанавливают оборонительные сооружения вокруг Бердянского аэропорта
Об этом в telegram сообщил городской голова Мелитополя Иван Федоров.
"Фортификационные сооружения уже есть вокруг Мелитополя - со стороны Бердянска, Васильевки и Херсонщины. За последние недели оккупанты накопали окопов и наставили "зубов дракона" вокруг Бердянского аэропорта - в 100 км от линии фронта", - написал он.
Кроме этого, по словам Федорова, оккупанты ищут людей для строительства линии обороны во временно оккупированном Крыму.
- Напомним, мэр Мелитополя Иван Федоров сообщал , что в Кремле издали приказ о создании на временно оккупированных территориях 28 тюрем, из них 2 – исправительные колонии, также колония-поселение.
- Также он сообщил, что российские террористы активно зомбируют украинских детей на временно оккупированных территориях Запорожской области.
- 28 января стало известно, что по данным мэра Мелитополя, оккупанты привезли в Запорожье 800 полицейских из Ростовской области и Краснодарского края.
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