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Война с Россией: хроника
Главная война с Россией Оккупанты РФ захватили восточные окрестности Мариуполя и осуществляют инженерное оборудование позиций на Черниговщине, - Генштаб ВСУ

Оккупанты РФ захватили восточные окрестности Мариуполя и осуществляют инженерное оборудование позиций на Черниговщине, - Генштаб ВСУ

12 мартa, 2022 суббота
14:31
война с Россией

Российско-оккупационные войска продолжают наносить ракетно-бомбовые удары по объектам критической инфраструктуры. Также, понеся потери на трех направлениях, враг осуществляет перегруппировку войск, восстанавливает боеспособность подразделений и пополняет запасы

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ, передает Еспресо.TV .

"Продолжается семнадцатые сутки героического противостояния Украинского народа российскому военному вторжению. Противник продолжает наступательную операцию против Украины. Понеся потери на Полесском, Северском, Южнобужском направлениях, остановленный на ранее достигнутых рубежах, осуществляет перегруппировку войск, восстанавливает боеспособность. , продолжает наносить ракетно-бомбовые удары по объектам критической инфраструктуры", – говорится в сообщении.

На Волынском направлении враг не производил наступательных действий. Но при этом военным руководством Республики Беларусь принимаются меры по усилению охраны границы с Украиной. Также сохраняется возможность непосредственного участия вооруженных сил Республики Беларусь в боевых действиях против Украины на стороне России.

На Полесском тоже направлении не зафиксированы активные действия со стороны противника. После значительных потерь российские оккупанты проводят мероприятия по восстановлению боеспособности и перегруппировке войск.

На Северском направлении оккупанты проводят инженерное оборудование позиций в районах Михайло-Коцюбинское, Левковичи, Жукотки, Городня (Черниговская область).

На Слобожанском направлении при попытке возобновления наступательных действий враг не добился успеха.

Однако противнику удалось закрепиться в северной части города Изюм, он не оставляет попыток его захвата.

На Донецком и Таврическом направлениях основные усилия оккупантов сосредоточены на захвате городов Мариуполь и Северодонецк. Враг захватил восточные окрестности Мариуполя.

После неудачного штурма населенного пункта Рубежное оккупанты отступили к н.п. Капитловка.

На Волновахском направлении враг пытается развить наступление на направлении н.п. Красная Поляна. Совершил попытку продвижения в направлении н.п. Ольгинка.

Кроме того, по данным Гентаба, подразделения оккупантов, которые производили наступление в Донецком операционном районе, встретили мощное сопротивление Вооруженных Сил Украины и потеряли наступательные возможности.

В то же время на Южнобужском направлении противник не оставляет попыток возобновления наступательных действий с целью оцепления Николаева.

Также в целях поддержки наступления, захватчики пытались развернуть подразделения ракетных войск и артиллерии и противовоздушной обороны. Удачи не имели. Противник отступил в район н.п. Милово, осуществляет инженерное оборудование занятых позиций и подтягивает резервы.

  • Напомним, РФ бросила в бой против Украины даже новобранцев и "альтернативщиков".

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Мариуполь
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