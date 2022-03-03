Оккупанты РФ продолжают использовать мирных жителей как "живой щит", - Генштаб

Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ, передает Еспресо.TV .



"Действуя коварно, оккупанты продолжают использовать мирное население в качестве живого щита, берут заложников. Вопреки нормам Международного гуманитарного права используют при бомбежках кассетные и осколочные боеприпасы большой мощности. При нанесении артиллерийских ударов по населенным пунктам оккупантами активно применяются реактивные системы залпового огня "Град", "Смерч" и "Ураган", - рассказали в Генштабе.



В частности, на Волынском направлении враг силами в 2 БТГр перешел к оборонительным действиям и пытается удержаться на рубеже Бигунь, Овруч, Пирожки, Ризня, Украинка.



Также на Полесье оккупанты сосредоточили основные усилия на Киевском направлении, несут потери в личном составе и технике, но не оставляют попыток блокировать Киев с северного и северо-западного направлений.



При этом в направлении Коростеня противник понес значительные потери и остановился. Наступательных действий не совершает.



В то же время на Сиверщине противник силами 41 общевойсковой армии, 90 танковой дивизии центрального военного округа ВС РФ на направлении Чернигов - Киев силами до 5 БТГр, 2 Тгр РВиА пытается удержаться в районах населенных пунктов Любеч, Мена. Одновременно силами 2 БТГр продвигается в направлении Коцюбинское – Гончаровское (Киев).



Оккупационные войска вынуждены вводить в операцию резервы. Для возобновления наступления в направлении Киева введена дополнительно одна БТГр.



7 БТГр, 3 ТГр РВиА, ТГр РХБз 6 общевойсковой армии центрального военного округа ВС РФ, 2 общевойсковая армия ВС РФ продолжают попытки возобновить наступательные действия на Нежинском и Прилуцком направлениях.



В направлении Перемога – Бровары выдвигаются до двух БТГр из состава 2 общевойсковой армии центрального военного округа ВС РФ.



На Слобожанщине вражеские войска из состава 1-й танковой армии ВС РФ, 6-й и 20-й общевойсковой армии после незаконного пересечения государственной границы Украины остановлены на рубеже в районах населенных пунктов Ахтырка, Богодухов, Чугуев, Шевченково.



На Сумском направлении до двух БТГр из состава 200 омсбр (14 АК ПФ) и 90 (до двух БТГр) продолжают удерживать в осаде населенные пункты Сумы, Лебедин и Ахтырка.



На Харьковском направлении противник силами до шести БТГр был вынужден перейти к обороне. Силами до трех БТГр предположительно предпримет очередную попытку оцепить Харьков с юга.



На Сватовском направлении силами до двух БТГр, вероятно, предпримет попытку наступления в направлении на Изюм и закрепиться на любых рубежах. Основная причина таких действий – продолжение наступления в направлениях Днепра и Запорожья.



В Донецкой области Мариуполь стойко держится, административные границы Донецкой и Луганской областей для врага недостижимы.



На Таврическом направлении противник осуществил ввод части оперативных резервов – до БТГр, пытается продолжить наступление в направлении Запорожья, частью сил – на Мариуполь.



Корабельные группы Черноморского, Северного и Балтийского флотов активно производят демонстрационные действия.



В Сумской области подразделения Вооруженных Сил Украины передовой группой вышли на рубежи по линии Государственной границы Сумской области.



"Деморализованный враг продолжает нести потери! Это вы, с реальными фото и видео, можете видеть на наших официальных ресурсах. Вместе победим! Слава Украине!" - подчеркнули в ведомстве.

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