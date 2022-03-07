Оккупанты РФ имеют прямое указание расстреливать гражданских в Украине

Об этом СБУ рассказал пленный российский захватчик, передает Еспресо.TV.

Один из пленных, которого подстрелили свои же, рассказывает, что в первый же день войны” (24 февраля. – Ред.) колонна пленного оккупанта получила приказ окружить Харьков. И тогда подполковник русской армии решил не пропускать гражданских и дал указание стрелять по людям



Позже туда подъехали украинские военные, и между ними и оккупантами завязался бой. При этом двое российских военных двинулись на помощь гражданским.



"Мы гражданских хоронили за блоками - мать и дочь. Лейтенант подбежал и начал вытаскивать их из машины. Мы их за блоки положили вместе с нами. Где-то прошло минут двадцать, девушки плакали. Тогда подполковник заметил, что мы гражданских спасаем, и он отдал приказ. стреляли по нам с лейтинантом, и по ним. Лейтенанту сначала прилетело в каску, не пробило, после чего ему в сонную артерию выстрелили. Потом они стреляли в мать уже", - рассказал пленный.



Следовательно, офицера и женщину убили, а его ранили в ноги.



Мужчина отмечает, что остался жив только благодаря дочери убитой украинки, которая вывезла его оттуда и вызвала скорую.