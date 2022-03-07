Оккупанты РФ имеют прямое указание расстреливать гражданских в Украине
Армия РФ имеет прямое указание расстреливать гражданских в Украине. Такой же карт-бланш на расстрел дан в отношении российских военных, которые откажутся убивать женщин и детей
Об этом СБУ рассказал пленный российский захватчик, передает Еспресо.TV.
- Напомним, российские оккупационные войска продолжают наступательную операцию против Украины. Основные усилия направляются на окружение Киева, Харькова, Чернигова, Сум, Мариуполя, Николаева.
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