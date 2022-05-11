Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.



По утверждению россиян, вода будет идти самотеком по городу, однако топография Мариуполя не позволяет такой подачи воды без применения других насосных станций в центре города. Такие действия приведут к подтоплению на участках прорыва и переполнению канализационной системы.



"Оккупанты решили просто утопить Мариуполь в дерьме, буквально. Наибольший риск при этом - стремительный рост инфекционных заболеваний и рост смертности", - написал Андрющенко.

Советник мэра призывает жителей города использовать воду, если та появится в доме исключительно технически, поскольку количество хлора в ней может быть смертельным.

Напомним, в горсовете Мариуполя отметили, что более 10 тыс. жителей могут умереть из-за болезней и антисанитарии до конца 2022 года. По словам мэра города Вадима Бойченко, часть горожан вернулась в Мариуполь из близлежащих поселков, ведь из-за жесткой фильтрации оккупанты не выпускают их на территорию, подконтрольную украинскому правительству.

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