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Главная война с Россией "Оккупанты решили просто утопить Мариуполь в дерьме": россияне планируют запуск городской насосной станции в Старом Крыму, что грозит стремительным ростом инфекционных заболеваний

"Оккупанты решили просто утопить Мариуполь в дерьме": россияне планируют запуск городской насосной станции в Старом Крыму, что грозит стремительным ростом инфекционных заболеваний

11 мая, 2022 среда
15:13
война с Россией

Оккупанты анонсировали тестовый запуск городской насосной станции в с. Старый Крым, что может привести к переполнению канализационной системы Мариуполя

Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

По утверждению россиян, вода будет идти самотеком по городу, однако топография Мариуполя не позволяет такой подачи воды без применения других насосных станций в центре  города. Такие действия приведут к подтоплению на участках прорыва и переполнению  канализационной системы.

"Оккупанты решили просто утопить Мариуполь в дерьме, буквально. Наибольший риск при этом - стремительный рост инфекционных заболеваний и рост смертности", - написал Андрющенко.

Советник мэра призывает жителей города использовать воду, если та появится в доме исключительно технически, поскольку количество хлора в ней может быть смертельным.

  • Напомним, в горсовете Мариуполя отметили, что более 10 тыс. жителей могут умереть из-за болезней и антисанитарии до конца 2022 года. По словам мэра города Вадима Бойченко, часть горожан вернулась в Мариуполь из близлежащих поселков, ведь из-за жесткой фильтрации оккупанты не выпускают их на территорию, подконтрольную украинскому правительству.

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