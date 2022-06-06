Оккупанты решили присвоить отделение Укрпочты в Мариуполе

Об этом сообщил генеральный директор Укрпочты Игорь Смелянский.

"Вчера я узнал, что отделения Укрпочты в Мариуполе, которые не были уничтожены во время бомбардировки, во временном распоряжении орков. Акцент на слове временном. Индексы Ну "шестеркам" шестизначные индексы.

Но надеюсь, что пока там из москвы будут уходить поздравительные открытки, наши ВСУ успеют вернуть контроль над городом. А вот почта ДНР сможет в дальнейшем (до своей ликвидации и денацификации) выпускать расширенные выпуски марок серии "мертвые орки не гудят", - написал Смелянский в соцсетях.