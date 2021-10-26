Оккупанты разворачивают лагеря на Донбассе для привлечения студентов в военные сборы, - разведка
Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.
"С 22 октября противником на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях начато развертывание полевых пунктов управления и полевых лагерей для размещения граждан, которые будут призваны в этом году на так называемые зимние военно-полевые сборы", - говорится в сообщении.
Отмечается, что оккупанты планируют принудительно привлечь на шестимесячное собрание ранее не призывавшихся лиц, в том числе студентов высших учебных заведений.
Так, за уклонение от так называемого "призова" оккупанты угрожают лишением свободы на срок до шести лет.
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