Оккупанты развернули почти все подразделения Росгвардии, дислоцировавшиеся в Крыму, Херсонской, Запорожье и Донбассе, для подавления сопротивления жителей и пытаются активизировать диверсии в Киеве, - Генштаб ВСУ

Об этом сообщил Генштаб ВСУ .



На отдельных направлениях россияне продолжают попытки вести штурм, совершают авианалеты и пытаются нанести огневое поражение отдельным подразделениям ВСУ, однако успеха нет.



Оккупанты восстановят боеспособность своих подразделений, пополняют боеприпасы и горюче-смазочные материалы для подготовки к новому наступлению. В результате недостатка квалифицированных военных россияне доукомплектовываются личным составом с низкими моральными качествами и лицами, склонными к злоупотреблению наркотиками и алкоголем.



Российские военные развернули практически все подразделения Росгвардии, дислоцировавшиеся во временно оккупированном Крыму и отдельных районах Херсонской, Запорожской и Донецкой областей, для подавления сопротивления жителей Херсона, Геническа, Бердянска и Мариуполя.



Оккупанты стараются активизировать деятельность диверсионно-разведывательных групп в Киеве для дестабилизации общественно-политической обстановки, нарушения системы государственного и военного управления. Это вызвано неспособностью быстро восполнить потери, осуществить надлежащую перегруппировку и применение войск для поддержания требуемого темпа ведения боевых действий и достижения конечной цели войны.



По причине высокого уровня безвозвратных и санитарных потерь россиян и привлечения к боевым действиям срочников призывная кампания, которая начнется 1 апреля, может стать проблемной. Кроме того, резко снизилось количество контрактников по сравнению с срочниками. Так, ухудшение социальной составляющей из-за международных санкций и потерь в ходе войны в ближайшие недели, вероятно, обострят проблему комплектования российской армии качественным персоналом.



Техника, поступающая из складов хранения и арсеналов к оккупантам, которые пытаются восстановить боеспособность, находится в неудовлетворительном техническом состоянии вследствие небрежной эксплуатации и длительного хранения.



Украинские защиты продолжают оборону на определенных направлениях, проводят стабилизационную операцию, выполняют задачи территоробороны. Группировка сил и средств обороны Киева продолжает отражать наступление врага, наносить ему огневое поражение и удерживать ранее определенные оборонные рубежи.

На Донецком и Луганском направлениях группировки Объединенных сил отразили все вражеские атаки и нанесли существенные потери оккупантам. ВСУ уничтожили восемь танков, 17 единиц бронированной и 11 единиц автомобильной техники российских военных. Потери кафиров составили около 170 человек. ПВО сбила три российских самолета и три БПЛА.ПС ВСУ 25 февраля сбили три самолета, три БПЛА, вертолет и пять крылатых ракет россиян. Ударная авиация ПС ВСУ под прикрытием истребителей нанесла сокрушительные ракетно-бомбовые удары по колоннам техники и скоплениям войск оккупантов.

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