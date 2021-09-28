Оккупанты развернули масштабную призывную кампанию в ОРДЛО, - разведка

Об этом передает Главное управление разведки Украины.

"Российские оккупационные администрации на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях развернули масштабную агитационную кампанию по призыву местного населения на военную службу в соединениях и частях 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК", - говорится в сообщении.

Как отмечается, в СМИ оккупантов увеличились объемы рекламы военной службы по контракту, возросло количество пропагандистских групп, предназначенных для работы в соединениях и частях противника и в гражданских учебных заведениях и предприятиях.

"Вместе с тем для недопущения снижения уровня укомплектованности личным составом подразделений на передовых позициях российское оккупационное командование пытается принудительно оставить на военной службе лиц, у которых истекает срок контракта. В частности, таким военнослужащим запрещено выдавать документы, удостоверяющие личность, в т.ч. уже оформленных российских паспортов, которые хранятся в штабах соединений и частей ", - говорится в сообщении.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb