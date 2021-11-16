Оккупанты разрушили жилой дом в Марьинке, обстрел вели из минометов
Российские оккупационные войска во вторник, 16 ноября, произвели обстрел из минометов, в результате чего разрушен жилой дом в Марьинке
Об этом сообщает штаб ООС.
"16 ноября, в период с 07:50 до 08:20 вооруженные формирования РФ обстреляли населенный пункт Марьинка с применением минометов калибра 82 мм. Огонь велся по направлению населенного пункта Трудовское, было зафиксировано попадание 13 мин. В результате обстрела разрушен жилой дом и близлежащая территория по адресу с. Марьинка, ул. Прокофьева, 236", - говорится в сообщении.
Отмечается, что от линии разграничения расстояние зоны попаданий составляет 600 м, что свидетельствует об умышленном обстреле вооруженными формированиями РФ жилой застройки.
Все факты установила и задокументировала группа наблюдателей украинской стороны СЦКК.
Материалы передали в Донецкую областную прокуратуру, чтобы начать досудебное следствие по факту совершения уголовного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 438 УК Украины (Нарушение законов и обычаев войны).
"Украинская сторона СЦКК подчеркивает, что такой факт является очередным грубым нарушением вооруженными формированиями РФ Минских договоренностей, а также режима полного и всеобъемлющего прекращения огня, введенного по соглашению сторон 27 июля 2020 года. А главное - свидетельствует о полном пренебрежении оккупантов к жизни и здоровью мирного населения", - говорится в сообщении.
- Напомним, российские оккупационные войска с начала суток 16 ноября девять раз нарушили режим "тишины", использовали запрещенное Минскими соглашениями вооружение и ранили украинского военного.
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