Оккупанты разрушили жилой дом в Марьинке, обстрел вели из минометов

Об этом сообщает штаб ООС.



"16 ноября, в период с 07:50 до 08:20 вооруженные формирования РФ обстреляли населенный пункт Марьинка с применением минометов калибра 82 мм. Огонь велся по направлению населенного пункта Трудовское, было зафиксировано попадание 13 мин. В результате обстрела разрушен жилой дом и близлежащая территория по адресу с. Марьинка, ул. Прокофьева, 236", - говорится в сообщении.



Отмечается, что от линии разграничения расстояние зоны попаданий составляет 600 м, что свидетельствует об умышленном обстреле вооруженными формированиями РФ жилой застройки.



Все факты установила и задокументировала группа наблюдателей украинской стороны СЦКК.



Материалы передали в Донецкую областную прокуратуру, чтобы начать досудебное следствие по факту совершения уголовного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 438 УК Украины (Нарушение законов и обычаев войны).



"Украинская сторона СЦКК подчеркивает, что такой факт является очередным грубым нарушением вооруженными формированиями РФ Минских договоренностей, а также режима полного и всеобъемлющего прекращения огня, введенного по соглашению сторон 27 июля 2020 года. А главное - свидетельствует о полном пренебрежении оккупантов к жизни и здоровью мирного населения", - говорится в сообщении.



Напомним, российские оккупационные войска с начала суток 16 ноября девять раз нарушили режим "тишины", использовали запрещенное Минскими соглашениями вооружение и ранили украинского военного.