Оккупанты разрушили железнодорожный мост, который соединял юг Запорожской области

Об этом в Telegram сообщил глава Запорожской ОГА Александр Старух.



Оккупанты разрушили мост, который был в Васильевке.



"Железнодорожного сообщения с югом Запорожской области больше нет", написал Старух.

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