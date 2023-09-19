Оккупанты разрушили в Украине более 220 библиотек и повредили около 400, – Минкульт

Об этом сообщил в. о. министра культуры и информационной политики Ростислав Карандеев, передает пресс-служба ведомства.

"Программа освобождения книжных полок от враждебной литературы едва ли не важнейшая в контексте культурной деоккупации. Так же важна программа расширения сфер использования украинского языка, программа привлечения к чтению детей и взрослых, а также восстановление библиотек на деоккупированных территориях", - сказал чиновник.

По его словам, важной задачей на будущее модернизация библиотек в мощные многофункциональные культурно-информационные центры.

Карандеев также отметил, что для стимулирования интереса к чтению и поддержке библиотек в следующем году в Украине будут реализованы новые программы поддержки книгоиздательского дела и чтения. Они предусматривают предоставление адресной денежной помощи для приобретения книг и государственных субсидий распространителям издательской продукции.