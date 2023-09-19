Оккупанты разрушили в Украине более 220 библиотек и повредили около 400, – Минкульт
Российские оккупанты разрушили в Украине более 220 библиотек и повредили около 400. Ориентировочный объем потерь библиотечного фонда – более 187 млн экземпляров
Об этом сообщил в. о. министра культуры и информационной политики Ростислав Карандеев, передает пресс-служба ведомства.
"Программа освобождения книжных полок от враждебной литературы едва ли не важнейшая в контексте культурной деоккупации. Так же важна программа расширения сфер использования украинского языка, программа привлечения к чтению детей и взрослых, а также восстановление библиотек на деоккупированных территориях", - сказал чиновник.
По его словам, важной задачей на будущее модернизация библиотек в мощные многофункциональные культурно-информационные центры.
Карандеев также отметил, что для стимулирования интереса к чтению и поддержке библиотек в следующем году в Украине будут реализованы новые программы поддержки книгоиздательского дела и чтения. Они предусматривают предоставление адресной денежной помощи для приобретения книг и государственных субсидий распространителям издательской продукции.
- В канун первого сентября оккупанты завезли в Херсонскую область 7 тонн пропагандистских "учебников". Россияне активно уничтожают украинские книги , чтобы потом заменить их своими.
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