Оккупанты разрушили в Украине 250 объектов культурного наследия

Об этом заявил в.и.о министра культуры и информационной политики Ростислав Карандеев, сообщает корреспондентка Еспресо.TV Валерия Пашко.

В целом российская армия разрушила более 800 объектов культуры в Украине.

Отмечается, что Украина готовит иск против РФ к международным судебным инстанциям за нарушение Гаагской конвенции о защите культурных ценностей в случае вооруженного конфликта.

Что известно о разрушении россиянами украинских объектов культуры

За период с 24 февраля 2022 по 25 августа 2023 российская армия повредила или разрушила 823 объекта культурного наследия Украины. Из них объектов национального значения – 109, местного значения – 650, только что обнаруженных – 64.

По данным Минкульта, из общего количества поврежденных объектов культурного наследия памятники архитектуры составляют 252 объекта, архитектуры и градостроительства – 244, истории – 199, архитектуры и градостроительства, истории – 32, архитектуры, истории – 30, археологии – 20 , монументального искусства – 19, градостроительства, монументального искусства – 17, градостроительства – 5, науки и техники – 2, садово-паркового искусства – 1, архитектуры и градостроительства, монументального искусства – 1, архитектуры, монументального искусства – 1.

Достопримечательности культурного наследия повреждены или разрушены в 15 областях. В первую пятерку по количеству разрушений вошли: