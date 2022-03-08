Оккупанты разрушили центральную больницу в Изюме

Об этом рассказал заместитель мэра города Владимир Мацокин.



"Я думал, что ворота ада закрылись, а оказалось, что это был только первый этаж. Это приемное отделение нашей ЦГБ. Вероятно, очередная секретная база НАТО", – говорится в сообщении.



Он добавил, что пациенты самостоятельно выбирались из-под завалов.

Напомним, Служба безопасности Украины получила координаты вражеской техники с отметками V в Киевской области. Украинские военные ее уничтожили.

Добавим, продолжаются тринадцатые сутки героического противостояния Украинского народа российскому военному вторжению. Противник продолжает наступательную операцию против Украины при поддержке авиации и с применением высокоточного оружия.