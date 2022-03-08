Оккупанты разрушили центральную больницу в Изюме
Российско-оккупационные войска разрушили Изюмскую центральную городскую больницу. Пациенты самостоятельно выбирались из-под завалов
Об этом рассказал заместитель мэра города Владимир Мацокин.
"Я думал, что ворота ада закрылись, а оказалось, что это был только первый этаж. Это приемное отделение нашей ЦГБ. Вероятно, очередная секретная база НАТО", – говорится в сообщении.
Он добавил, что пациенты самостоятельно выбирались из-под завалов.
- Напомним, Служба безопасности Украины получила координаты вражеской техники с отметками V в Киевской области. Украинские военные ее уничтожили.
- Добавим, продолжаются тринадцатые сутки героического противостояния Украинского народа российскому военному вторжению. Противник продолжает наступательную операцию против Украины при поддержке авиации и с применением высокоточного оружия.
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