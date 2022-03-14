Оккупанты разрушили очистные сооружения Запорожья, в Днепр попадут нечистоты

Об этом сообщил глава Запорожской ОГА (ОВА) Александр Старух, передает Еспресо. TV.

Помимо разрушения административного здания повреждена линия электропитания. Также разрушено здание канализационной насосной станции №1, подающей сточные воды г. Васильевка на очистные сооружения канализации.

Даже при восстановлении питания функционирование очистных сооружений невозможно. Сейчас требуется капитальное восстановление сооружения и оборудования канализационной насосной станции №1. Обратные воды из города сейчас попадают в Днепр без какой-либо очистки.

При первой же возможности, когда появится доступ к этим объектам, ремонтные работы обязательно будут проведены.

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