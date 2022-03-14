Оккупанты разрушили очистные сооружения Запорожья, в Днепр попадут нечистоты
В результате обстрелов войсками РФ очистных сооружений Васильевского эксплуатационного цеха водоснабжения и водоотвода, который находится в с. Верхняя Криница, разрушены несколько важных объектов
Об этом сообщил глава Запорожской ОГА (ОВА) Александр Старух, передает Еспресо. TV.
Помимо разрушения административного здания повреждена линия электропитания. Также разрушено здание канализационной насосной станции №1, подающей сточные воды г. Васильевка на очистные сооружения канализации.
Даже при восстановлении питания функционирование очистных сооружений невозможно. Сейчас требуется капитальное восстановление сооружения и оборудования канализационной насосной станции №1. Обратные воды из города сейчас попадают в Днепр без какой-либо очистки.
При первой же возможности, когда появится доступ к этим объектам, ремонтные работы обязательно будут проведены.
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