Оккупанты разрушили 7 православных храмов в Северодонецке, Лисичанске, Рубежном, Попасной и Счастье
С начала полномасштабной агрессии российские оккупанты разрушили в Луганской области по меньшей мере семь православных храмов, исламский центр и молитвенное помещение баптистов
Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай в telegram.
"Русский мир" разрушает все на своем пути. Ему не нужны ни люди, ни дома, ни предприятия, ни памятники культуры. Россияне стирают с Луганской земли все, что встречают. Даже то, во что сами верят, – православные храмы", – написал Гайдай.
По его словам, четыре прямых попадания снарядов выдержал Христо-Рождественский кафедральный собор в Северодонецке.
"Несмотря на это, в подвальном помещении там состоялась пасхальная заутреня и Божественная литургия", - отметил Гайдай.
Он добавил, что частично разрушено здание Свято-Екатериненского храма в Счастье, которое является памятником культурного наследия. Артиллерийские снаряды российской армии попали в Свято-Митрофановский храм в Лисичанске и храм в честь Мотроны Московской в Рубежном. Повреждения получил храм Свято-Михайловского прихода в Попасной.
В Рубежном пострадала новостройка – Свято-Георгиевский храм. В Свято-Троицком храме в Троицком выбило окна.
Кроме того, были разрушены исламский культурный центр "Бисмелье" в Северодонецке и молитвенное помещение евангельских христиан-баптистов в Метелкино.
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