Оккупанты разрушили 7 православных храмов в Северодонецке, Лисичанске, Рубежном, Попасной и Счастье

Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай в telegram.

"Русский мир" разрушает все на своем пути. Ему не нужны ни люди, ни дома, ни предприятия, ни памятники культуры. Россияне стирают с Луганской земли все, что встречают. Даже то, во что сами верят, – православные храмы", – написал Гайдай.

По его словам, четыре прямых попадания снарядов выдержал Христо-Рождественский кафедральный собор в Северодонецке.

"Несмотря на это, в подвальном помещении там состоялась пасхальная заутреня и Божественная литургия", - отметил Гайдай.

Он добавил, что частично разрушено здание Свято-Екатериненского храма в Счастье, которое является памятником культурного наследия. Артиллерийские снаряды российской армии попали в Свято-Митрофановский храм в Лисичанске и храм в честь Мотроны Московской в Рубежном. Повреждения получил храм Свято-Михайловского прихода в Попасной.

В Рубежном пострадала новостройка – Свято-Георгиевский храм. В Свято-Троицком храме в Троицком выбило окна.

Кроме того, были разрушены исламский культурный центр "Бисмелье" в Северодонецке и молитвенное помещение евангельских христиан-баптистов в Метелкино.

24 марта в Рубежном россияне обстреляли церковь блаженной Матроны московской.

29 марта сообщалось, что за время полномасштабной агрессии россияне уничтожили более 60 храмов в 8 областях.

4 апреля в результате российского обстрела храма ПЦУ в Рубежном, Луганской области, были ранены двое священников .

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