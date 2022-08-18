Об этом сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко в интервью РБК-Украина .

"С начала полномасштабного вторжения Российской Федерации на территорию нашей страны повреждено 906 учреждений здравоохранения, из них полностью разрушено 123 – это то, что восстановлению уже не подлежит", - отметил он.

На остальных объектах будет работать комиссия, и, возможно, количество разрушенных увеличится. Ведь визуально выглядит так, что заведение можно восстановить, но когда уже приходят специалисты на территорию заведения, может быть совсем другая оценка.

"Плюс, не со всей территории Украины мы можем получить информацию, потому что нет доступа, чтобы реально посмотреть и оценить. В качестве примера привожу Мариуполь: по предположениям мы понимаем степень повреждения учреждений здравоохранения, без оценки, потому что не было доступа на территорию" , – сказал министр.

По словам Ляшко, 87 карет скорой помощи выведены из строя – обстреляны, повреждены осколками – сейчас они не на маршруте. А 241 машину оккупанты забрали.

Кроме того, 47 аптек полностью разрушены, это в основном частные объекты. Повреждены 505 аптек – некоторые из них возобновили работу, некоторые – нет.

"По медицинским работникам у нас 18 убитых гражданских медицинских работников, это без количества тех, кто был мобилизован в Вооруженные силы Украины и работает либо в Медицинских силах ВСУ, либо как военнослужащий с автоматом в руках. И 59 гражданских медиков сейчас имеют сложные ранения и проходят лечение", - подчеркнул он.

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