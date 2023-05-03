Оккупанты разместили в помещении турбинного отделения энергоблока ЗАЭС военную технику и взрывчатку
Россияне разместили в помещении турбинного отделения четвертого энергоблока оккупированной Запорожской АЭС военную технику и взрывчатку
Об этом сообщила Государственная инспекция ядерного регулирования Украины.
По данным ДІЯРУ, ранее оккупанты разместили взрывчатку в машинных залах первого и второго энергоблоков. Также известно о хранении техники, оружия и взрывчатки в других производственных помещениях АЭС, в частности, в ремонтно-механических мастерских и на крышах энергоблоков.
"Новые преступные действия российских оккупантов - очередной шаг, который наносит значительный ущерб ядерной и радиационной безопасности ядерных установок, находящихся на промышленной площадке Запорожской АЭС. Неадекватные решения и действия российских военных подвергают опасности как персонал атомной станции, так и жителей близлежащих населенных пунктов", – заявили в инспекции.
Там напомнили, что в случае аварии на ЗАЭС последствия ощутят не только в Украине, и призвали международное сообщество к консолидированному и решительному ответу на действия страны-агрессора, применению жестких санкций к предприятиям атомной отрасли РФ и аффилированным с ними лицам.
"Отмечаем, что РФ должна быть лишена всех прав и привилегий в МАГАТЭ и других международных институтах в сфере использования ядерной энергии", - резюмировали в ДІЯРУ.
- Ранее о том, что российские войска обустроили боевые позиции на крышах энергоблоков ЗАЭС , сообщала британская разведка.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
37.35
Покупка 37.35Продажа 37.96
-
EUR
Покупка 40.8Продажа 41.7
- Актуальное
- Важное