Об этом сообщила Государственная инспекция ядерного регулирования Украины.

По данным ДІЯРУ, ранее оккупанты разместили взрывчатку в машинных залах первого и второго энергоблоков. Также известно о хранении техники, оружия и взрывчатки в других производственных помещениях АЭС, в частности, в ремонтно-механических мастерских и на крышах энергоблоков.

"Новые преступные действия российских оккупантов - очередной шаг, который наносит значительный ущерб ядерной и радиационной безопасности ядерных установок, находящихся на промышленной площадке Запорожской АЭС. Неадекватные решения и действия российских военных подвергают опасности как персонал атомной станции, так и жителей близлежащих населенных пунктов", – заявили в инспекции.

Там напомнили, что в случае аварии на ЗАЭС последствия ощутят не только в Украине, и призвали международное сообщество к консолидированному и решительному ответу на действия страны-агрессора, применению жестких санкций к предприятиям атомной отрасли РФ и аффилированным с ними лицам.

"Отмечаем, что РФ должна быть лишена всех прав и привилегий в МАГАТЭ и других международных институтах в сфере использования ядерной энергии", - резюмировали в ДІЯРУ.