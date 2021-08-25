Оккупанты разместили с нарушением линий отвода более 100 единиц запрещенной техники на Донбассе

Об этом сообщает штаб Операции объединенных сил.

"Украинская сторона СЦКК сообщает об очередных нарушениях по размещению вооружения и военной техники со стороны вооруженных формирований Российской Федерации, о чем говорится в Отчете Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ от 24 августа 2021 года", - говорится в сообщении.

На временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей наблюдатели обнаружили 102 единицы вооружения, которые размещены с нарушениями линий отвода и вне выделенных мест хранения.

На полигоне у Миусинска оккупанты разместили 3 единицы ракетных систем залпового огня с нарушением линии отвода, а также 14 танков, 10 самоходных и 11 прицепных гаубиц вне выделенных мест хранения.

Вблизи оккупированного Садового наблюдатели заметили 9 единиц ракетных систем залпового огня с нарушением линии отвода.

А на полигоне в районе населенного пункта Терновое оккупационные войска за пределами выделенных мест хранения разместили 21 танк и 17 самоходных гаубиц.

Также беспилотники и патрули миссии ОБСЕ зафиксировали, что оккупанты размещают вооружения в жилых районах населенных пунктов Калиновое, Брянка и вблизи Каменки, Старобешево, Новомихайловки и Марьяновки.

"Указанное может свидетельствовать о вероятном создании российскими оккупационными войсками маневровых бронированных групп, проверке резерва и ротации личного состава", - сообщили в штабе ООС.