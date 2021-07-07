Оккупанты размещают военную технику в населенных пунктах и готовятся к возможным боевым действиям на Донбассе, - штаб ООС
Российско-оккупационные войска стягивают на Донбасс военную технику и размещают ее за пределами выделенных мест ее хранения, что может свидетельствовать о возможной подготовке к боевым действиям
Об этом сообщили в штабе ООС.
"Украинская сторона СЦКК сообщает о грубых нарушениях со стороны вооруженных формирований РФ и ее наемников, о чем говорится в Отчете СММ ОБСЕ от 6 июля 2021 года", - говорится в сообщении.
Наблюдатели ОБСЕ в отчете рассказали о зафиксированной беспилотником на оккупированной территории Луганской области боевой технике оккупантов:
- вблизи Шимшиновки - 11 танков, 26 бронированных машин;
- вблизи Мирного - 30 танков, 9 самоходных гаубиц, 18 буксируемых гаубиц, 101 бронированная боевая машина;
- вблизи Круглика - 30 танков.
Размещенную с нарушениями военной техники наблюдатели зафиксировали и на оккупированной территории Донецкой области - 8 танков Т-64 вблизи Бойковского. В так называемой зоне безопасности также заметили технику боевиков:
- на территории Раздольного - 23 боевые машины пехоты (БМП)
- вблизи Кальмиусского - 6 боевых бронированных машин и одна самоходная гаубица 2С1 "Гвоздика".
"Указанное свидетельствует о подготовке подразделений российско-оккупационных войск РФ и их наемников к возможным боевым действиям. Стоит отметить скоплении вооружения и военной техники на полигонах временно оккупированной территории Луганской области, которые своей численностью обостряют ситуацию в районе проведения ООС", - отметили в штабе .
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