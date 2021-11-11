Оккупанты размещают боевую технику в жилых районах на Донбассе, - ОБСЕ

Об этом говорится в отчете СММ ОБСЕ за 10 ноября.

Наблюдатели сообщили, что оккупанты разместили гаубицу в жилом районе Луганска. Это буксируемая гаубица "Жаба" 122-го калибра.

"Миссия зафиксировала 1 гаубицу, размещенную в нарушение линий отвода в жилом квартале в неподконтрольном правительству районе Луганской области", - говорится в сообщении.

Есть признаки военного присутствия и присутствия военного типа в зоне безопасности.

Так, оккупанты разместили бронетранспортер в неподконтрольном правительству районе. Речь идет о городе Брянке в Луганской области. Там патруль ОБСЕ заметил БТР-80, который оккупанты разместили также в жилом районе.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb