Оккупанты разграбляют архивные и культурные фонды музеев Мариуполя, чтобы вывезти ценные вещи в РФ, - советник мэра
В Мариуполе российские оккупационные войска занимаются мародерством не только ценностей жителей, но и реликтов искусства и культуры из музеев города
Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.
"Оккупанты разграбляют архивный и культурный фонды мариупольских музеев. Сообщают о намерении все вывезти в Донецк, а затем после оценки "отправить наиболее ценные экспонаты на экспозицию в Россию". Россия страна официального грабежа. Ярость. Просто ярость", - написал Андрющенко.
- Напомним, за ночь 26 апреля мариупольский завод "Азовсталь" потерпел 35 авиаударов, пострадали гражданские, бойцы полка "Азов" оказывают им помощь
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