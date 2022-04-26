Оккупанты разграбляют архивные и культурные фонды музеев Мариуполя, чтобы вывезти ценные вещи в РФ, - советник мэра

Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

"Оккупанты разграбляют архивный и культурный фонды мариупольских музеев. Сообщают о намерении все вывезти в Донецк, а затем после оценки "отправить наиболее ценные экспонаты на экспозицию в Россию". Россия страна официального грабежа. Ярость. Просто ярость", - написал Андрющенко.

Напомним, за ночь 26 апреля мариупольский завод "Азовсталь" потерпел 35 авиаударов, пострадали гражданские, бойцы полка "Азов" оказывают им помощь

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