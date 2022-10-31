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Оккупанты раздавали обогреватели в Мариуполе, где нет света, - Андрющенко

31 октября, 2022 понедельник
13:10
Общество

Во временно оккупированном Мариуполе российские захватчики раздали электрические обогреватели, хотя в городе нет света

Об этом сообщил советник мэра Петр Андрющенко.

"В Мариуполе на Восточном раздали несколько сотен электрических обогревателей. Через большую очередь люди получили принадлежности, которые не имеют для большинства никакой пользы. Просто нет электричества. До сих пор", - говорится в сообщении.

  • 11 июля Андрющенко сообщил, что Мариуполь после дождя превратился в "Венецию из нечистот", дома могут обрушиться из-за вымывания фундаментов.
  • 10 июля глава центральной районной администрации в Мариупольском горсовете Владимир Могильный сообщил в эфире Эспрессо, что оккупанты заставляют мариупольцев подписывать документы, по которым вина за гибель гражданского населения лежит на Вооруженных силах Украины.

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