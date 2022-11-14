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Оккупанты разбросали на Донетчине запрещенные аэрозольные гранаты

14 ноября, 2022 понедельник
13:57
война с Россией

Российские захватчики использовали в Донецкой области запрещенное химическое оружие, а именно аэрозольные гранаты

Об этом идет речь в сообщении Государственной пограничной службы Украины.

"Оккупанты используют запрещенное химическое оружие - аэрозольные гранаты К-51 Несколько таких гранат с дрона оккупанты сбросили на наших защитников в Донецкой области", - сообщили пограничники и показали фото.

"Чтобы уберечься от сильного раздражающего действия запрещенных боеприпасов после взрывов, пограничники были вынуждены некоторое время удерживать свои позиции в средствах химической защиты", – добавили в ГПСУ.

  • В сентябре враг применял химическое оружие в Куцурубской громаде Николаевской области.

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