Оккупанты разбросали на Донетчине запрещенные аэрозольные гранаты

Об этом идет речь в сообщении Государственной пограничной службы Украины.

"Оккупанты используют запрещенное химическое оружие - аэрозольные гранаты К-51 Несколько таких гранат с дрона оккупанты сбросили на наших защитников в Донецкой области", - сообщили пограничники и показали фото.

"Чтобы уберечься от сильного раздражающего действия запрещенных боеприпасов после взрывов, пограничники были вынуждены некоторое время удерживать свои позиции в средствах химической защиты", – добавили в ГПСУ.

В сентябре враг применял химическое оружие в Куцурубской громаде Николаевской области.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb