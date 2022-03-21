Оккупанты разбрасывают кассетные мины. Что делать при обнаружении опасного предмета?
Российские оккупанты продолжают геноцид против гражданского населения. Кроме обстрелов жилых кварталов "градами" и "смерчами", они разбрасывают коварные кассетные мины
Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины, передает Espreso.TV.
"Одной из таких мин-ловушек является противопехотная фугасная мина ПФМ-1 "Лепесток". Мины обычно зеленого цвета. Длина 12-14 см. Ширина 5-6 см. Поражение человека наносится из-за травматического повреждения нижней конечности. Взрыв осуществляется в момент наступления на датчик. Из-за необычной формы пластикового корпуса дети нередко воспринимают мину как игрушку, и получают тяжелые ранения или погибают", - пишут в Центре противодействия дезинформации.
Что делать, если вы обнаружили подозрительный предмет?
Прежде всего, ни в коем случае не трогайте его и немедленно сообщите об обнаруженном предмете подразделениям ГСЧС (101) или Полиции (102).
Также предупредите прохожих о возможной опасности и отойдите как можно дальше от подозрительного предмета.
Важно, чтобы вы дождались приезда специалистов и указали местонахождение подозрительного предмета.
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