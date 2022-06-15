Об этом сообщает советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

По его данным, россияне попали ракетой в вагон с гумпомощью для вынужденно перемещенных мариупольцев в центрах гуманитарной помощи "ЯМариуполь". Пищевые продукты были предоставлены неприбыльной неправительственной организацией World Central Kitchen.

"Продолжают гадить жизнь Мариуполя и мариупольцев. Даже во временной эвакуации", - комментирует Андрющенко.

Депутат городского совета Мариуполя Александр Лашин рассказал, что в город невозможно ввезти гуманитарную помощь, голодные мариупольцы в полубессознательном состоянии

Андрющенко рассказал , что во временно оккупированном Мариуполе российские захватчики сообщают, что гуманитарную помощь с июля будут выдавать только определенным категориям граждан, а именно тем, кто не может работать из-за физических недостатков.

Во временно оккупированном Мариуполе российские оккупанты не могут набрать штат в коммунальную службу . Поэтому теперь предлагают горожанам убирать завалы на улицах и хоронить тела в братских могилах "за еду"

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