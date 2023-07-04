Оккупанты разбирают мариупольский комбинат "Азовсталь" на металлолом

Об этом сообщила в telegram пресс-служба Мариупольского городского совета, обнародовав снятое местным жителем видео.

"Один из жителей города смог попасть на уничтоженное россиянами предприятие и снять, что там происходит сегодня. На видео четко видно, что оккупанты не проводят никаких восстановительных работ на территории украинского комбината. Там остались только развалины и обломки... Теперь россияне разбирают предприятие на металл", - говорится в сообщении.

Также в горсовете напомнили, что Азовсталь – место силы и несокрушимости, почти три месяца здесь украинские защитники держали оборону города.

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"Когда мы вернемся, здесь обязательно появится мемориал, который будет напоминать обо всех, кто отдал жизнь ради защиты Мариуполя", - заявили в горсовете.