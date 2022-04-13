Оккупанты расстреляли семерых людей в селе на Херсонщине и взорвали дом с погибшими, - Офис генпрокурора

Об этом сообщил Офис генпрокурора в Телеграмме.



"Оккупанты расстреляли семерых людей в с. Правдино в Херсонской области и взорвали дом с погибшими - начато расследование", - говорится в сообщении.



Досудебное расследование по фактам нарушения законов и обычаев войны, соединенных с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины), происходит при процессуальном руководстве Херсонской областной прокуратуры.



"По данным следствия, 12 апреля 2022 года в селе Правдино Белозерского района военнослужащие вооруженных сил РФ расстреляли в жилом доме шестерых мужчин и одну женщину. После этого, намереваясь скрыть преступление, оккупанты взорвали дом с телами расстрелянных людей", - указал Офис.



В настоящее время криминалисты пытаются установить обстоятельства преступления, а также идентификации погибших.

Напомним, в Буче началась эксгумация погибших со второй братской могилы.

Кроме проблем с оккупантами, в Херсонской области возникает кризис доверия к местным властям.