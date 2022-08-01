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Оккупанты расстреляли автобус с гражданскими из Херсона. Есть погибшие

1 августа, 2022 понедельник
22:19
война с Россией

Российские оккупанты 1 августа расстреляли автобус с жителями Херсонской области

Об этом сообщил глава военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул.

"Сегодня орки совершили еще одно военное преступление. Из оккупированного поселка Староселье была попытка эвакуации на микроавтобусе красного цвета семерых гражданских. В районе поселка Довговое из ПТУР оккупанты в упор расстреляли этот автобус. Двое гражданских погибли. Пятерых удалось эвакуировать: мужчин и двух женщин, все гражданские. Двое из них в тяжелом состоянии с ожоговым шоком. Все уже в больнице в Кривом Роге, им оказывается медицинская помощь", — написал Вилкул.

Он также добавил, что днем враг обстрелял Криворожский район, попал в Зеленодольскую и Грушевскую громады. В Грушевской общине двумя ракетами "Точка-У" разбит железнодорожный путь. Также поврежден электротрансформатор и электросеть.

"Вблизи Зеленодольского удар был нанесен с РСЗО. Повреждены дачные дома и объект энергетической инфраструктуры. Под огонь попали приграничные территории села Сергеевка Апостоловской громады. Там перебиты линии электроснабжения, населенный пункт остался без света. Также орки обстреляли пограничные территории Широков. ", – написал Вилкул.

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