Оккупанты расстреляли авто с ранеными украинскими военными. Офис генпрокурора начал расследование

Об этом сообщила пресс-служба Офиса генпрокурора в Facebook.



По данным следствия, кафиры открыли огонь по двусанитарным автомобилям с экипажем, которые осуществляли эвакуацию вблизи населенных пунктов Златоустовка-Хлебодаровка Донецкой области.



Смертельные ранения получили два военных ВСУ. Еще один солдат ранен.

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