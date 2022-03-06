Оккупанты расстреляли авто с ранеными украинскими военными. Офис генпрокурора начал расследование
Донецкой Спецпрокуратурой в военной и оборонной сфере объединенных сил зарегистрировано производство по обстрелу ВС РФ экипажа санитарных автомобилей по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенных с умышленным убийством
Об этом сообщила пресс-служба Офиса генпрокурора в Facebook.
По данным следствия, кафиры открыли огонь по двусанитарным автомобилям с экипажем, которые осуществляли эвакуацию вблизи населенных пунктов Златоустовка-Хлебодаровка Донецкой области.
Смертельные ранения получили два военных ВСУ. Еще один солдат ранен.
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