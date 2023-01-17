Об этом сообщает Луганская ОВА .

"Так называемое руководство "республики" рассматривает возможность реорганизации некоторых городов до уровня пгт. Будут аннулированы или сокращены местные администрации, персонал коммунальных предприятий, обещают еще более ограниченный бюджет, оптимизацию сети больниц, школ и детсадов", - говорится в сообщении.

"Денег нет, но люди держатся, наблюдая за произволом кафиров", - добавили в ОВА.

По данным британской разведки, ВСУ постепенно продвигаются в сторону Кременной Луганской области.

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