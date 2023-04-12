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Оккупанты рассматривают сценарий эвакуации из ЗАЭС

12 апреля, 2023 среда
12:57
война с Россией

Российские оккупанты предполагают, что им придется бежать с захваченной Запорожской АЭС. Для этого они готовят предварительный план эвакуации работников Росатома

Об этом сообщает Центр нацсопротивления.

Напомним, что для работы на оккупированной ЗАЭС оккупанты привезли работников Росатома, ведь украинский персонал в большинстве своем отказывается сотрудничать.

"Колаборантов и свезенных россиянами на станцию работников Росатома предупредили, что в скором времени может начаться принудительная эвакуация, поэтому они должны предоставить список родственников и готовы выехать по первому сигналу", - говорится в сообщении ЦНС.

  • Ранее сообщалось, что во временно оккупированном Энергодаре россияне похищают сотрудников Запорожской АЭС для "профилактических бесед" в застенках, чтобы заставить их сотрудничать.
  • В Энергоатоме говорили, что наиболее вероятным сценарием освобождения оккупированной россиянами Запорожской АЭС является ее окружение украинскими войсками.
Новости
Запорожская область
Запорожская АЕС
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