Об этом сообщает Центр нацсопротивления.

Напомним, что для работы на оккупированной ЗАЭС оккупанты привезли работников Росатома, ведь украинский персонал в большинстве своем отказывается сотрудничать.

"Колаборантов и свезенных россиянами на станцию работников Росатома предупредили, что в скором времени может начаться принудительная эвакуация, поэтому они должны предоставить список родственников и готовы выехать по первому сигналу", - говорится в сообщении ЦНС.