Оккупанты рассказывают жителям Донецкой области, что получили приказ взять Угледар и Запорожье, - Андрющенко
Военные РФ рассказывают жителям сел вблизи Мариуполя, что получили приказ в феврале взять Угледар и Запорожье
Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.
Он отметил, что ночью 2 февраля захватчики привезли около 20 танков в села вблизи Мариуполя. Российские военные, расквартированные возле с. Никольское и в направлении Волновахи, рассказывают жителям о приказе захватить Угледар и Запорожье в течение февраля.
"Российские оккупанты, расквартировавшиеся вокруг с. Никольское и в районе в направлении Волновахи, откровенно рассказывают местным (особенно после угощения водкой), что получили приказ в течение февраля взять Угледар и Запорожье", - написал Петр Анрющенко.
- Напомним, накануне заместитель главы Угледарской военной администрации Максим Вербовский сообщил , что в Угледаре остаются еще 500 жителей: город разрушен российской армией почти на 100%.
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