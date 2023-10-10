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Оккупанты расширяют автомобильный путь между Новоазовском и Мариуполем - готовят "подушку" для железной дороги, - Андрющенко

10 октября, 2023 вторник
08:19
Война с Россией

Советник городского главы Мариуполя Петр Андрющенко заявил, что российские оккупанты готовят "подушку" для строительства железнодорожного пути на месте автомобильного пути между Новоазовском и Мариуполем

Об этом стало известно с эфира телеканала "Эспрессо".

Советник рассказал, что российские оккупанты строят участок протяженностью 50 км, который должен врезаться непосредственно в имеющуюся ветку Мариуполь-Волноваха, далее Донецк, Волноваху связывает с Розовкой и дальше в Мелитополь, и в Крым.

"То есть это единственная ветвь, которая существует сейчас и они пытаются туда врезаться. Строительство моста продолжается, насколько оно продвинулось мы, к сожалению, не можем посмотреть, достаточно серьезно они относятся к охране этого объекта. Если брать логистику и строительство железнодорожного пути, то по нашей информации - это не весь путь, который они пытаются построить", - заметил Андрющенко.

Он добавил, что возвращаясь к снимкам, которые обнародовало Радио. Свобода относительно строительства дороги, которая якобы должна соединить Ростов-на-Дону и Мариуполь, на сегодняшний день можно увидеть, что существующая трасса между Новоазовском и Мариуполем - расширяется.

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"Скорее всего, да новая дорога и будет "подушкой" для прокладки железнодорожной ветви непосредственно между Ростовом и Мариуполем. И дальше они хотят соединить такую же ветку вдоль моря Мариуполь и Бердянск. Насколько им это удастся и куда они пойдут - неизвестно, потому что в этом году они не успеют начать строительство еще одной ветки между Мариуполем и Ростовом", - рассказал советник городского головы Мариуполя.

Однако он отметил, что такие планы и действия оккупационных властей указывают на то, что как автомобильный путь они пытаются использовать имеющуюся дорогу, ее расширять и придавать ей значение больше, чем есть на сегодняшний день. А вот относительно новой дороги, которую они прокладывают по полям – это, скорее всего, подготовка для железнодорожного пути.

  • Ранее Петр Андрющенко отметил, что бетонные плиты, которые везут преимущественно из порта Севастополя, россияне используют для строительства укреплений во временно оккупированном Мариуполе.
  • 2 октября сообщалось, что сервис Planet.com сравнил спутниковые снимки за октябрь 2023 и октябрь 2022 и сообщил, что Россия строит автомобильную дорогу из Ростова-на-Дону до временно оккупированного Мариуполя.
Донецк
Крым
Мариуполь
Мелитополь
російська армія
оккупированные территории
окупанти
Запорожская область
Волноваха
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