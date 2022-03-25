Оккупанты распространяют провокации о якобы сепаратистских планах стран-союзниц Украины

Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны.

В материалах псевдооппозиционеров путинского режима речь идет о якобы сепаратистских планах украинских союзников по территории Украины. В частности, враг рассказывает об опасности введения миротворческих миссий, поскольку это вроде бы завершится "распределением территории Украины" – откатом территорий до состояния на 1939 год.

Среди стран, которые, как и Россия, посягают на территориальную целостность Украины, прокремлевские псевдоаналитики называют Венгрию, Румынию и даже Польшу.

"После фактического поражения полномасштабного военного вторжения в Украину и неудачных попыток с проведением пророссийских митингов в Сербии, Болгарии, Армении, Сирии враг перешел к безуспешной демонизации отдельных стран. ", – отмечают в Центре противодействия дезинформации.

Напомним, Россия распространяет ложную информацию в МАГАТЭ о якобы удержании российских атомщиков на Ровенской атомной электростанции.

Центр противодействия дезинформации опубликовал подборку фейков, манипуляций и "вбросов" от России, которые враг продуцировал 24 марта.